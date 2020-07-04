Звездный футболист Манчестер Юнайтед выстриг на голове кулак в поддержку борьбы с расизмом (фото)
20:32, 04 июля 2020Футбол
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Поль Погба продемонстрировал свою позицию в отношении протестов против расизма.
Поль Погба / фото REUTERS
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поддержал протесты против расизма в матче 33-го тура английской Премьер-лиги.
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Французский футболист вышел на поле с новой прической. Погба выстриг на голове кулак, который является символом движения Black Lives Matter.
Протесты против расизма распространились на весь мир после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в США.
Манкунианцы встречались с "Борнмутом" и одержали победу со счетом 5:2.
фото REUTERS
УНИАН ранее сообщал о том, что тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола призвал белых людей извиниться перед темнокожими.
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