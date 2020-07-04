цей матеріал доступний українською

Звездный футболист Манчестер Юнайтед выстриг на голове кулак в поддержку борьбы с расизмом (фото)

20:32, 04 июля 2020
Футбол
188 0
Поль Погба / фото REUTERS

Читайте такжеПобежал в атаку: футболист Ливерпуля забыл принять участие в антирасистской акции (видео)

Французский футболист вышел на поле с новой прической. Погба выстриг на голове кулак, который является символом движения Black Lives Matter.

Протесты против расизма распространились на весь мир после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в США.

Манкунианцы встречались с "Борнмутом" и одержали победу со счетом 5:2.

фото REUTERS

УНИАН ранее сообщал о том, что тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола призвал белых людей извиниться перед темнокожими.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter