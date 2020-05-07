"Все перечеркнул": теннисист Стаховский объяснил, почему экс-футболист Тимощук уехал работать в Россию

Сергей Стаховский рассказал, что у Анатолия Тимощука не было других предложений по работе.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский высказал свое мнение о работе украинского экс-футболиста Анатолия Тимощука в российском "Зените".

Слова Стаховского приводит Tribuna.com.

По словам теннисиста, у Тимощука не было других предложений по работе, а также свою роль сыграли проблемы личного характера:

"Когда узнал, что он едет туда, я сразу спросил: "А нафига?". Он сказал, что предложений нет. В другие клубы не приглашали. Надо понимать, что у него есть определенные личные проблемы. Если он был бы в нормальных отношениях с семьей, то ему это было бы не нужно. Чтобы мы понимали, в Германии закон немножко иной. Я не уверен, что у него осталось много денег, чтобы он мог спокойно сидеть и говорить, что все в порядке".

Стаховский напомнил, что Тимощук не играл в Петербурге с начала войны, а также выразил мнение, что между переходами футболистов и работой тренера есть "небольшая разница":

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"Это несколько смягчает ситуацию, но не делает большой разницы. Перейти от игрока до тренера в футболе не так просто. Ему не предлагали работу в "Динамо", и мы не знаем, предлагали ли в "Шахтере". Когда ты тренер, это другая ситуация, чем когда ты футболист. Мы же знаем, что Селезнев поехал в Россию, хотя у него были другие предложения, но за меньшие деньги. Тогда можно сказать - он уехал кормить семью".

Теннисист подчеркнул, что у него "двойные стандарты" касательно этой ситуации, так как Тимощук является его другом:

"Мне трудно его хейтить. Мне не нравится, что он там. Я не сторонник этого, но что я могу сделать? Просто говорю: "Чувак, это твоя жизнь и твой выбор".

"Тимощук – легенда украинского футбола. Он перечеркнул все это этим переходом, сделал свой выбор. В Украине его не воспринимают положительно, это те последствия, которые он несет за свой выбор. Ему с этим надо будет жить. Возглавить сборную - без шансов, работать в Украине с этим - очень трудно", - также сказал Стаховский.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Стаховский высказался о Василии Ломаченко и Александре Усике.