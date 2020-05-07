"Это треш": украинский теннисист отреагировал на участие Усика и Ломаченко в российском фильме о вере

Сергей Стаховский признался, что не считает украинских боксеров адекватными.

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал участие украинских звезд бокса Александра Усика и Василия Ломаченко в российском фильме о православной вере, в котором также поднимается тема политики.

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Теннисиста цитирует Tribuna.com.

"Это ж*па. Я этот фильм не смотрел и не собираюсь. Мы живем в свободной стране, где каждый может делать то, что хочет. Но это треш. Наши медиа разделены. У нас есть каналы, которые пропагандируют, что у нас гражданский конфликт. Для них этот продукт - супер. Они его будут раскручивать и показывать. Нам нужно писать статьи, что это треш.

Кто-то из них сказал, что цари ссорятся, а люди умирают (цитата Усика - прим.). А какие цари? Там регулярные войска России. Если бы Путин стрелял - это одно. Но когда тысячи солдатов приезжают, когда артиллерийские академии сдают зачет, стреляя из Ростовской области на территорию Украины - это нормально?", - сказал Стаховский.

Спортсмен при этом отметил, что вряд ли Усик и Ломаченко изменят свою позицию, а также намекнул, что будет поддерживать их соперников в предстоящих боях:

"Объяснить им это можно легко: Энтони Джошуа бьет апперкот Усику в третьем раунде, и все выяснено. Мы не можем их изменить. Это люди с мировой известностью и самые крутые боксеры в мире. Но мы их можем сейчас приравнивать к Александру Алиеву (бывший футболист сборной Украины - прим.). А в чем разница? Алиев же тоже говорил, что коронавируса нет, что это - фигня".

Стаховский добавил, что патриотическая позиция Усика и Ломаченко пошла бы на пользу стране:

"Если бы Усик и Ломаченко были адекватными, это был бы огромный плюс для Украины. Потому, что, если бы кто-то из них сказал: "Смотрите, люди, тут дело Гандзюк сливают, потому что прокуроров переводят в подвешенное состояние. Они не знают, будет у них работа или их уволят".

Если бы они это сделали, это был бы нереальный плюс для украинской общественности, ведь они распространяли бы месседж о том, что происходит в стране. Тогда нашей власти было бы сложнее говорить те вещи, которые им нужно, потому что правда другая".

Как сообщал УНИАН, Ломаченко в российском фильме признался, что у него не укладывается в голове война России с Украиной.