"Ждем разрешения": УПЛ все еще может возобновить сезон 30 мая

Лига должна получить разрешение на увеличение количества участников матчей.

Украинская Премьер-лига хочет возобновить сезон 30 мая, однако для этого необходимо разрешение Министерства здравоохранения.

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Об этом заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в комментарии "Футбол NEWS".

"Есть официальное обращение в Минздрав. Ждем от министерства разрешение возможного увеличения числа участников. Только после этого можем говорить о дате рестарта чемпионата Украины.

Мы контактируем со всеми клубами. Есть понимание, что если у нас на руках будут разрешения от Минздрава и исполкома УАФ, то готовы стартовать 30 мая", - заявил Дикий.

Ранее правительство разрешило проводить спортивные мероприятия численностью до 50 человек, однако для проведения игр эта цифра должна быть увеличена специальным решением Минздрава.

Окончательное решение может быть принято 25 мая - УПЛ хочет получить увеличение лимита участников поединков до 200 человек.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что стала известна новая дата финала Кубка Украины по футболу.

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