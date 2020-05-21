Стала известна новая дата финала Кубка Украины футболу
Разработан новый проект календаря оставшейся части сезона 2019-2020 в украинском футболе.
Об этом сообщает Sport Arena.
Согласно новому календарю, финал Кубка Украины планируется провести 25 июля.
Полуфинальные матчи турнира планируется провести 24 июня, а не 10 июня, как было намечено ранее.
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Напомним, в 1/2 финала "Мариуполь" сыграет против "Ворсклы", а "Минай" - против "Динамо".
Также отметим, что клубы УПЛ оставили в силе возобновление сезона 30 мая, однако проголосовали за то, чтобы сместить окончание турнира с 13 на 19 июля. Закончить сезон планируется матчами плей-офф УПЛ за право сыграть в Лиге Европы 29 июля и 1 августа.
Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин назвал два главных условия для возобновления футбольного сезона в Украине.