Стала известна новая дата финала Кубка Украины футболу

Решающий матч кубкового турнира может состояться в конце июля.

Разработан новый проект календаря оставшейся части сезона 2019-2020 в украинском футболе.

Об этом сообщает Sport Arena.

Согласно новому календарю, финал Кубка Украины планируется провести 25 июля.

Полуфинальные матчи турнира планируется провести 24 июня, а не 10 июня, как было намечено ранее.

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Напомним, в 1/2 финала "Мариуполь" сыграет против "Ворсклы", а "Минай" - против "Динамо".

Также отметим, что клубы УПЛ оставили в силе возобновление сезона 30 мая, однако проголосовали за то, чтобы сместить окончание турнира с 13 на 19 июля. Закончить сезон планируется матчами плей-офф УПЛ за право сыграть в Лиге Европы 29 июля и 1 августа.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин назвал два главных условия для возобновления футбольного сезона в Украине.