Тьяго Аькантара продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара продолжит карьеру в "Ливерпуле".

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Трансфер подтвердил председатель правления немецкого клуба Карл-Хайнц Румменигге, сообщает Transfermarkt.

Сумма трансфера 29-летнего футболиста составит 30 миллионов евро, из которых 8 прописаны в качестве бонусов за успехи игрока в футболке мерсисайдцев.

В прошлом сезоне Алькантара провел за "Баварию" 40 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста во всех турнирах. Его контракт с немецким клубом истекал летом следующего года.

"Тьяго - великий игрок. Он был очень важен для нас. Работать с ним было удовольствием. Мы эмоционально попрощались. Поздравляю "Ливерпуль", которому удалось заполучить блестящего футболиста и хорошего человека", - цитирует Twitter-аккаунт Bayern & Germany главного тренера "Баварии" Ханса-Дитера Флика.

Тьяго Алькантара: главные этапы карьеры

Алькантара является сыном известного бразильского футболиста Мазиньо. Полузащитник получил испанское гражданство и является воспитанником "Барселоны", за которую выступал с 2008-го по 2013-й год.

В составе каталонцев хавбек четыре раза выиграл чемпионат Испании и один раз побеждал в Лиге чемпионов, а также завоевал еще шесть трофеев.

В "Баварию" игрок перешел за 20 миллионов фунтов и с тех пор стал семикратным чемпионом Германии, а в прошлом сезоне выиграл с мюнхенцами Лигу чемпионов, обыграв в финале ПСЖ.

За сборную Испании Алькантара провел 36 матчей и забил 2 гола.

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Перевод: Данил Слесь