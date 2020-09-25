Судьба трофея решалась в овертаймах.

Мюнхенская "Бавария" завоевала Суперкубок УЕФА-2020.

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В финальном матче, который прошел в Будапеште, подопечные Ханса-Дитера Флика одолели испанскую "Севилью" со счетом 2:1.

Основное время завершилось вничью 1:1 - голами отличились Лукас Окампос и Леон Горецка. Решающий эпизод встречи произошел в концовке первого овертайма - победный мяч в составе немецкой команды ударом головой забил Хави Мартинес.

Напомним, мюнхенцы получили право побороться за Суперкубок УЕФА после победы в финале Лиги чемпионов, а "Севилья" выиграла Лигу Европы.

Фоторепортаж - REUTERS.

Суперкубок УЕФА: итоги

Матч проходил с болельщиками на трибунах - УЕФА разрешил заполнить арену на 30 процентов.

"Бавария" во второй раз в своей истории выиграла трофей. Первый Суперкубок УЕФА мюнхенцы завоевали в 2013-м году, а еще в трех матчах проигрывали.

"Севилья" в шестой раз боролась за Суперкубок УЕФА. Испанский клуб лишь однажды выиграл трофей в 2006-м году.

Команды провели между собой третий матч. Прошлые два состоялись в четвертьфинале Лиги чемпионов 2017-2018. Тогда "Бавария" победила на выезде - 2:1, а в Германии была зафиксирована ничья - 0:0.

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Автор: Данил Слесь