Зинедин Зидан отметил, что видит огромное желание у своих игроков.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка 5-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером".

Слова Зидана приводит официальный сайт УЕФА.

"Все зависит от нас. Осталось два финала. Будущие соперники довольно неплохие. Завтрашний матч — самый важный, это важнейшие три очка на сегодняшний день", - заявил он.

Зидан отметил, что видит огромное желание у своих игроков.

"У нас сложный сезон, много травмированных футболистов. Но с желанием нет никаких проблем. Игроки знают, цвета какого клуба они защищают. Выступать в таком клубе — это большая честь", - сказал Зидан.

Шахтер - Реал: перед матчем

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Автор: Олег Давыгора