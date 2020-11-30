Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка 5-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером".
Слова Зидана приводит официальный сайт УЕФА.
"Все зависит от нас. Осталось два финала. Будущие соперники довольно неплохие. Завтрашний матч — самый важный, это важнейшие три очка на сегодняшний день", - заявил он.
Зидан отметил, что видит огромное желание у своих игроков.
"У нас сложный сезон, много травмированных футболистов. Но с желанием нет никаких проблем. Игроки знают, цвета какого клуба они защищают. Выступать в таком клубе — это большая честь", - сказал Зидан.
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Шахтер - Реал: перед матчем
- Матч 5-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Реал" пройдет 1 декабря на "Олимпийском" в Киеве.
- Встреча команд в первом круге прошла на "Бернабеу" и завершилась сенсационной победой "Шахтера" со счетом 3:2.
- После 4-х туров "Реал" набрал 7 очков и занимает второе место в группе В. У "Шахтера" - 4 очка и третья позиция. Ничья в этом матче выведет "сливочных" в плей-офф.
- "Шахтер" перед встречей с "Реалом" в УПЛ вырвал победу у "Днепра-1", а мадридцы в своем чемпионате проиграли "Алавесу".
- Судить матч будет хорошо знакомый "Шахтеру" и другим украинским командам арбитр.
- "Шахтер" накануне матча против "Реала" сообщил, что в поединке не смогут принять участие семь игроков клуба.
Мадридский Реал привез в Киев 21 футболиста на матч против Шахтера.
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