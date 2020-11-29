"Реал" в 11-м туре на своем поле проиграл "Алавесу".

В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги "Реал" принимал "Алавес" и потерпел поражение.

Команда Зинедина Зидана проиграла со счетом 1:2.

"Реал" продлил серию без побед в чемпионате Испании до трех матчей (поражение от "Валенсии", ничья с "Вильярреалом" и теперь поражение от "Алавеса").

В десяти матчах в текущем сезоне "сливочные" смогли выиграть лишь пять раз. В турнирной таблице "Реал", набрав 17 очков, занимает четвертое место.

"У нас есть проблема со стабильностью, проблема с травмами. Это не оправдание, это реальность", - отметил после матча Зидан.

"Реал" - "Алавес" - 1:2

Голы: Каземиро, 86 - Перес, 5 (с пенальти), Хоселу, 49

"Реал": Куртуа, Васкес, Варан, Начо, Марсело (Менди, 69), Модрич (Эдегор, 69), Каземиро, Кроос (Иско, 69), Асенсио (Винисиус, 63), Диас, Азар (Родриго, 28)

"Алавес": Пачеко, Наварро, Лагуардия, Лежен, Дуарте, Риоха (Лопес, 88), Пелетейро, Батталья, Пина (Мендес, 77), Хоселу (Дейверсон, 90+1), Перес (Сайнс, 88)

Обзор матча доступен на YouTube-канале Ла Лиги.

Шахтер - Реал: перед матчем

Матч 5-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Реал" пройдет 1 декабря на "Олимпийском" в Киеве.

Встреча команд в первом круге прошла на "Бернабеу" и завершилась сенсационной победой "Шахтера" со счетом 3:2.

После 4-х туров "Реал" набрал 7 очков и занимает второе место в группе В. у "Шахтера" - 4 очка и третья позиция. Ничья в этом матче выведет "сливочных" в плей-офф.

"Шахтер" перед встречей с "Реалом" у УПЛ вырвал победу у "Днепра-1".

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Автор: Антон Дударь