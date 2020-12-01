"Шахтер" примет один из сильнейших клубов мира на "Олимпийском".

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" будет принимать "Реал". Встреча пройдет 1 декабря на НСК "Олимпийский" в Киеве.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Реал.

Шахтер - Реал: где смотреть матч

Начало встречи - в 19.55.

Шахтер - Реал: прогноз букмекеров

В турнирной таблице группы В после четырех туров сенсационно лидирует "Боруссия" Менхенгладбах, которая набрала 8 очков. У "Реала" - 7 очков и второе место, у "Шахтера" - 4 очка, а у "Интера" - 2.

Таким образом, "Реалу", чтобы гарантировать себе выход в плей-офф ЛЧ, хватит и ничьей, а "Шахтеру", чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф, нужна только победа.

Встреча "Шахтера" и "Реала" в первом круге завершилась сенсационной победой "горняков" в Мадриде со счетом 3:2.

Лига чемпионов, групповой этап, 5-й тур

Шахтер - Реал

Перед матчем игроки и тренеры "Шахтера" сдали тесты на коронавирус. Все результаты оказались отрицательными. Однако из-за травм "горнякам" не поможет семь человек.

Текущая форма команд:

"Шахтер" накануне матча провел тренировку на своей базе, а "Реал" тренировался на "Олимпийском".

Перед матчем ЛЧ "Шахтер" в УПЛ вырвал победу у "Днепра-1" со счетом 1:0, а "Реал" в Примере проиграл "Алавесу" - 1:2.

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Автор: Антон Дударь