13 апреля на "Парк де Пренс" в Париже пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Баварией".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ - "Бавария".
ПСЖ - Бавария: где смотреть матч
Стартовый свисток прозвучит в 22.00.
Первая встреча команд состоялась 7 апреля и завершилась победой ПСЖ со счетом 3:2. У парижан дублем отметился Килиан Мбаппе, еще один мяч провел Маркиньос. У "Баварии" забивали Эрик-Шупо Мотинг и Томас Мюллер.
ПСЖ - Бавария: прогноз букмекеров
Главным арбитром противостояния французского и немецкого клубов назначен итальянец Даниэле Орсато.
Лига чемпионов, 1/4 финала, ответный матч
ПСЖ - Бавария
Онлайн-трансляция матча
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