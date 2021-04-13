"Пари Сен-Жермен" и "Бавария" определят полуфиналиста главного клубного турнира Европы.

13 апреля на "Парк де Пренс" в Париже пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Баварией".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ - "Бавария".

ПСЖ - Бавария: где смотреть матч

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Первая встреча команд состоялась 7 апреля и завершилась победой ПСЖ со счетом 3:2. У парижан дублем отметился Килиан Мбаппе, еще один мяч провел Маркиньос. У "Баварии" забивали Эрик-Шупо Мотинг и Томас Мюллер.

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Главным арбитром противостояния французского и немецкого клубов назначен итальянец Даниэле Орсато.

Лига чемпионов, 1/4 финала, ответный матч

ПСЖ - Бавария

Онлайн-трансляция матча

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Автор: Антон Дударь