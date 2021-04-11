Французский и немецкий топ-клубы определят полуфиналиста.

13 апреля в Париже пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Баварией".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ - Бавария.

Первый матч завершился выездной победой парижан, и теперь именно ПСЖ - фаворит на выход в полуфинал турнира.

Так, на проход команды Маурисио Почеттино дается коэффициент 1,35, тогда как на "Баварию" - 3,40.

В то же время букмекеры отдают предпочтение мюнхенцам в ответной игре. На их победу можно поставить с коэффициентом 2,23, на победу ПСЖ - 3,00, а на ничью - 4,00.

ПСЖ - Бавария: перед матчем

Первая встреча команд состоялась 7 апреля и завершилась победой ПСЖ со счетом 3:2.

Между матчами Лиги чемпионов ПСЖ в Лиге 1 разгромил "Страсбург" в гостях со счетом 4:1, а "Бавария" потеряла очки в матче против "Униона" (1:1).

Предстоящий матч будет сотым для "Баварии" в плей-офф Кубка чемпионов/ЛЧ. Быстрее до этой отметки добрался только "Реал".

ПСЖ может выйти в полуфинал Лиги чемпионов в третий раз в истории, а "Бавария" - в 21-й (с учетом Кубка чемпионов).

Главным арбитром матча назначен итальянец Даниэле Орсато.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь