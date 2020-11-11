Команда Андрея Шевченко сыграет контрольный поединок перед матчами Лиги наций.

Сборная Украины 11 ноября в гостях встретится с Польшей в товарищеском матче. Игра состоится в польском Хожуве при пустых трибунах.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Польша - Украина.

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Начало поединка - в 21.45.

Сборная Польши

Главной новостью перед игрой стало то, что форвард "Баварии" Роберт Левандовски не выйдет на поле. У звезды команды все в порядке со здоровьем, но из-за плотного календаря его решили поберечь.

В целом сложно предугадать, как будет выглядить состав соперника. Несколько игроков не прибыли из-за коронавируса в своих клубах, а кто из молодых получит шанс - известно лишь тренерскому штабу. Однако главный тренер поляков Ежи Бженчек не стал скрывать, что будет использовать серьезную ротацию.

В Лиге наций поляки выступают в элитном дивизионе и в целом делают это весьма успешно. В группе 1 у сборной в активе 7 очков после 4 туров и первое место. Позади находятся Италия (6 очков) и Нидерланды (5), а также Босния и Герцеговина (2).

В октябре сборная Польши дома разошлась миром с Италией, а затем также в родных стенах разбила боснийцев - 3:0. В этом месяце команду ждут выезд к итальянцам и домашняя игра с Нидерландами.

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Сборная Украины

Андрей Шевченко пережил большой кадровый голод из-за коронавируса в "Шахтере", но теперь похожая ситуация сложилась в "Динамо", где на карантине оказалось более десяти игроков.

Уже в расположении сборной положительный тест получил динамовский защитник Денис Попов, а из-за травм на сбор не прибыли нападающий "Коньяспора" Артем Кравец и защитник "Шахтера" Виктор Корниенко.

Шевченко также не стал скрывать, что встреча с Польшей станет возможностью проверить ближайший резерв и лучше подготовиться к последним играм Лиги наций.

Шансы остаться в элите у сборной Украины весьма неплохие. На счету украинцев 6 очков - столько же у Германии, а испанцы имеют на один пункт больше, но самое главное - отрыв от Швейцарии составляет четыре очка. Надо удержать третье место, чтобы не пойти на понижение.

В последних двух играх украинцы встретятся на выезде с Германией 14 ноября и Швейцарией 17 ноября.

В октябре сборная Украины провела три поединка. Сначала это был кошмар против Франции (1:7) в контрольной встрече, после чего два поединка в Лиге наций дома - против немцев (1:2) и сборной Испании (1:0). Победа над "Красной фурией" стала настоящей сенсацией и хорошим эмоциональным зарядом для футболистов.

История противостояний

Команды провели между собой восемь матчей. Три раза побеждали украинцы, столько же - поляки. Еще две игры завершались вничью с одинаковым счетом 1:1.

В прошлом поединке, который состоялся в группе на Евро-2016, сборная Польши одержала победу со счетом 1:0.

Слова перед матчем

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Однозначно мы дадим игровое время футболистам, которые меньше играют. Для этого и нужны товарищеские встречи. Дальше у нас два официальных матча. Будем стараться балансировать, потому что ведущие игроки Динамо, Шахтера и футболисты, выступающие в Европе, получили огромную нагрузку за последний месяц. Практически через два на третий у всех была игра и много перелётов".

Ориентировочные составы

Польша: Щенсны, Кендзера, Глик, Беднарек, Реца, Гросицки, Клих, Линетти, Гуральски, Южвяк, Милик

Украина: Лунин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Соболь, Степаненко, Зинченко, Зубков, Цыганков, Ярмоленко, Мораес

Арбитр

Судить игру будет австрийский рефери Мануэль Шюттенгрубер.

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Автор: Данил Слесь