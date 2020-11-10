Сборная Украины проведет контрольный поединок против поляков.

11 ноября сборная Украины проведет товарищеский матч со сборной Польши. Встреча состоится в Хожуве. Команды сыграют при пустых трибунах.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Польша - Украина.

Читайте такжеПольша - Украина: прогноз букмекеров на товарищеский матч

Польша - Украина: где смотреть матч онлайн

Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале "Украина". Также матч покажет канал "Футбол 1".

Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

Польша - Украина: перед матчем

Игра с Польшей станет подготовительным этапом для сборной Украины перед заключительными матчами в группе Лиги наций 2020-2021. 14 ноября "желто-синие" сыграют с Германией в Лейпциге, а 17 ноября в Люцерне проведут матч против швейцарской сборной.

Из-за коронавируса сборной Украины не поможет целый ряд футболистов "Динамо". По этой причине Андрей Шевченко дополнительно вызвал в команду двух вратарей.

Сборные Украины и Польши встречались между собой 8 раз - по 3 победы в активе каждой из команд, а еще 2 игры заканчивались вничью.

9 ноября сборная Украины провела первую тренировку в рамках подготовительного сбора.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь