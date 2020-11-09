Сборная Украины сыграет выездной матч в рамках подготовки к играм Лиги наций.

11 ноября сборная Украины проведет гостевой товарищеский поединок против Польши.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Польша - Украина.

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля.

Поставить на победу поляков можно с коэффициентом 2,29, а на успех подопечных Андрея Шевченко - 3,15. Ничья оценивается коэффициентом 3,50.

На то, что украинцы не проиграют, коэффициент составляет 1,60. На победу Польши или ничью - 1,35.

Польша - Украина: перед матчем

Матч Польша - Украина пройдет при пустых трибунах в польском городе Хожув. Начало - в 21.45.

Игра с Польшей станет подготовительным этапом для сборной Украины перед заключительными матчами в группе Лиги наций 2020-2021. 14 ноября "желто-синие" сыграют с Германией в Лейпциге, а 17 ноября в Люцерне проведут матч против швейцарской сборной.

Из-за коронавируса сборной Украины не поможет целый ряд футболистов "Динамо". По этой причине Андрей Шевченко дополнительно вызвал в команду форварда из чемпионата Турции, а также двух вратарей.

Сборные Украины и Польши встречались между собой 8 раз - по 3 победы в активе каждой из команд, а еще 2 игры заканчивались вничью.

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Автор: Данил Слесь