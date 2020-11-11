11 ноября в польском Хожуве пройдет контрольный матч между сборными Польши и Украины.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Польша - Украина.
Польша - Украина: где смотреть матч
Начало поединка - в 21.45.
Обе команды ведут подготовку к заключительным матчам Лиги наций. Наставники сборных Ежи Бженчек и Андрей Шевченко заявили, что будут использовать серьезную ротацию, чтобы не перегружать ключевых футболистов, которым сложно выдерживать нынешний график.
На счету сборных восемь очных поединков - по три победы и две ничьи. Прошлая игра состоялась еще на чемпионате Европы-2016 и завершилась минимальной победой поляков - 1:0.
Польша - Украина: прогноз букмекеров
Главным арбитром поединка будет австриец Мануэль Шюттенгрубер. Встреча пройдет при пустых трибунах.
Товарищеский матч
Польша - Украина
Онлайн-трансляция матча
Cтадион в Хожуве, на котором пройдет матч.
Тренировка сборной Украины в Польше.
Главные тренеры перед матчем обсуждали в основном кадровую ситуацию на фоне плотного графика футболистов в клубах. Так, у поляков на поле не появится бомбардир "Баварии" Роберт Левандовски, а Шевченко намерен проверить тех, кто получает мало игровой практики.
Последние результаты и матчи друг против друга:
В заявку на игру не попали вратарь Дмитрий Ризнык и полузащитник Тарас Степаненко. Полный список игроков:
Вратари: 1. Юрий Панькив, 12. Андрей Пятов, 23. Андрей Лунин;
Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарный, 4. Сергей Кривцов, 6. Евгений Чеберко, 13. Ефим Конопля, 16. Богдан Михайличенко 18. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко;
Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 11. Марлос, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 19. Александр Зубков, 20. Виктор Коваленко, 21. Евгений Макаренко;
Нападающие: 9. Роман Яремчук, 10. Жуниор Мораес.
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