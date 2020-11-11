Команда Андрея Шевченко проведет первый из трех ноябрьских поединков.

11 ноября в польском Хожуве пройдет контрольный матч между сборными Польши и Украины.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Польша - Украина.

Польша - Украина: где смотреть матч

Начало поединка - в 21.45.

Обе команды ведут подготовку к заключительным матчам Лиги наций. Наставники сборных Ежи Бженчек и Андрей Шевченко заявили, что будут использовать серьезную ротацию, чтобы не перегружать ключевых футболистов, которым сложно выдерживать нынешний график.

Польша - Украина: анонс матча

На счету сборных восемь очных поединков - по три победы и две ничьи. Прошлая игра состоялась еще на чемпионате Европы-2016 и завершилась минимальной победой поляков - 1:0.

Польша - Украина: прогноз букмекеров

Главным арбитром поединка будет австриец Мануэль Шюттенгрубер. Встреча пройдет при пустых трибунах.

Товарищеский матч

Польша - Украина

Онлайн-трансляция матча

Cтадион в Хожуве, на котором пройдет матч.

Тренировка сборной Украины в Польше.

Главные тренеры перед матчем обсуждали в основном кадровую ситуацию на фоне плотного графика футболистов в клубах. Так, у поляков на поле не появится бомбардир "Баварии" Роберт Левандовски, а Шевченко намерен проверить тех, кто получает мало игровой практики.

Последние результаты и матчи друг против друга:

В заявку на игру не попали вратарь Дмитрий Ризнык и полузащитник Тарас Степаненко. Полный список игроков:

Вратари: 1. Юрий Панькив, 12. Андрей Пятов, 23. Андрей Лунин;

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарный, 4. Сергей Кривцов, 6. Евгений Чеберко, 13. Ефим Конопля, 16. Богдан Михайличенко 18. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко;

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 11. Марлос, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 19. Александр Зубков, 20. Виктор Коваленко, 21. Евгений Макаренко;

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 10. Жуниор Мораес.

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Автор: УНИАН