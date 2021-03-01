"Львов" отправил в отставку Виталия Шумского.

ПФК "Львов" прекратил сотрудничество с Виталием Шумским, который исполнял обязанности главного тренера команды.

Об этом сообщил официальный сайт "Львова".

1 марта Шумский покинул свою должность. Контракт с тренером разорван по обоюдному согласию сторон.

Читайте такжеСкандал в УПЛ: арбитр подаст в суд за клевету на тренера, который попросил его говорить на украинскомВместе с Шумским тренерский штаб покинул его ассистент Тарас Мазур.

48-летний Шумский принял львовян в октябре прошлого года. Под его руководством команда провела девять матчей, в которых одержала три победы при двух ничьих и четыре раза проиграла.

Имя нового тренера команды будет объявлено 2 марта.

ПФК "Львов": результаты сезона

Во львовском клубе это уже вторая смена тренера за сезон. В октябре в отставку был отправлен грузин Георгий Цецадзе.

В УПЛ "Львов" после 15 матчей набрал 14 очков и занимает последнее место.

Из Кубка Украины львовяне вылетели на стадии 1/16 финала, проиграв "Ворскле".

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Автор: Антон Дударь