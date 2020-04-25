Несколько раз выбегала на поле: кошка стала главной героиней матча чемпионата Беларуси (видео)
20:49, 25 апреля 2020Футбол
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Забавный эпизод произошел во время футбольного матча.
Кошка прогуливалась по газону во время матча / фото: ФК Динамо Минск
Во время матча 6-го тура чемпионата Беларуси между "Смолевичами" и минским "Динамо" (1:3) на поле несколько раз выбегала кошка.
Сперва трехцветная и, похоже, беременная кошка посетила разминку футболистов. Затем она дважды появлялась возле бровки во время матча. Сперва животное унес с газона болбой, но во втором тайме она вновь расположилась на траве и наблюдала за игрой.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что одинокий кот на трибуне во время матча стал хитом сети.
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