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Несколько раз выбегала на поле: кошка стала главной героиней матча чемпионата Беларуси (видео)

20:49, 25 апреля 2020
Футбол
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Кошка прогуливалась по газону во время матча / фото: ФК Динамо Минск

Сперва трехцветная и, похоже, беременная кошка посетила разминку футболистов. Затем она дважды появлялась возле бровки во время матча. Сперва животное унес с газона болбой, но во втором тайме она вновь расположилась на траве и наблюдала за игрой.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что одинокий кот на трибуне во время матча стал хитом сети.

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