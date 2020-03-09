Одинокий кот на трибуне во время футбольного матча стал хитом сети (видео)
11:54, 09 марта 2020Футбол
913 0
Животное было замечено на одном из стадионов в Саудовской Аравии.
Коты регулярно попадают на футбол / фото: Sky Sports
Одинокий кот на трибуне во время одного из футбольных матчей в Саудовской Аравии стал звездой в сети.
Рыжее животное заняло одно из сидений и наблюдало за происходящим вокруг. Видео опубликовал один из крупнейших футбольных Instagram-аккаунтов 433.
"Это забавно, но в то же время грустно", - написал один из подписчиков паблика.
"Трибуны футбольного матча. Эпоха после коронавируса" - пошутил пользователь.
"Это разве кот? Он такой большой, что напоминает собаку", "Это скаут из Европы, ищет таланты", - пишут болельщики.
УНИАН ранее также сообщал о том, что черный кот, прервавший на несколько минут матч английской Премьер-лиги, стал звездой соцсетей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter