Одинокий кот на трибуне во время футбольного матча стал хитом сети (видео)

Животное было замечено на одном из стадионов в Саудовской Аравии.

Одинокий кот на трибуне во время одного из футбольных матчей в Саудовской Аравии стал звездой в сети.

Рыжее животное заняло одно из сидений и наблюдало за происходящим вокруг. Видео опубликовал один из крупнейших футбольных Instagram-аккаунтов 433.

"Это забавно, но в то же время грустно", - написал один из подписчиков паблика.

"Трибуны футбольного матча. Эпоха после коронавируса" - пошутил пользователь.

"Это разве кот? Он такой большой, что напоминает собаку", "Это скаут из Европы, ищет таланты", - пишут болельщики.

УНИАН ранее также сообщал о том, что черный кот, прервавший на несколько минут матч английской Премьер-лиги, стал звездой соцсетей.