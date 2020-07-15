Странно радовался победе: испанского футболиста заподозрили в употреблении наркотиков (видео)

Нано Меса даже пошел в больницу и сдал тест.

Нападающий "Кадиса" Нано Меса угодил в курьезную ситуацию, когда праздновал выход команды в элитный дивизион чемпионата Испании.

Команда за два тура до финиша сезона обеспечила себе место в Ла Лиге. Во время празднования этого успеха Меса дал комментарий клубной пресс-службе. При этом футболист обнимал ведущего, тер нос и в целом выглядел довольно необычно.

Болельщики опубликовали отрезок с общением футболиста в YouTube, подписав его "Нано Меса празднует повышение "Кадиса" и кокаиновые дорожки".

Футболист разозлился на такие отзывы и отправился в клинику, где сдал негативный тест на кокаин.

"Это всего лишь результат эйфории от такого большого события. Мы радовались достижению цели, к которой так долго шли", - объяснил свое состояние нападающий в соцсетях.

УНИАН ранее сообщал о том, что знаменитый немецкий футболист угодил в скандал.

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