52-летний рефери и его семья получили угрозы от злоумышленников.

Один из ведущих арбитров Англии и Европы Майк Дин написал ходатайство с просьбой не назначать его на матчи предстоящего тура чемпионата Англии, поскольку он и его семья получили угрозы убийства.

Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, рефери получил смертельные угрозы от болельщиков за свои вердикты на поле. Именно поэтому Дин обратился к руководству лиги с просьбой не ставить его на поединки 24-го тура Премьер-лиги.

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Дин попал в эпицентр скандала после того, как показал две красные карточки на прошлой неделе – защитнику "Саутгемптона" Яну Беднареку в поединке с "МЮ" (0:9) и полузащитнику "Вест Гема" Томашу Соучеку в матче с "Фулхэмом" (0:0). Обе карточки были отменены комитетом этики после апелляций пострадавших сторон.

Заметим, что Дин имеет репутацию строгого судьи. В текущем сезоне АПЛ он "выписал" шесть красных карточек в английской Премьер-лиге. Это больше, чем любой другой судья АПЛ.

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Автор: Будрин Артем