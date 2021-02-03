"Саутгемптон" во второй раз за последние полтора года пропустил 9 мячей.

В матче 22-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" дома принимал "Саутгемптон".

Уже на второй минуте гости остались в меньшинстве - красную карточку перед собой увидел Янкевиц. Но это не последнее удаление было для "Саутгемптона". Беднарек на 86-й тоже покинул поле. В составе "Ман Юнайтед" забили семь разных футболистов, а Марсьяль оформил дубль.

Победа со счетом 9:0 является крупнейшей в истории Премьер-лиги. Манкунианцы повторили собственное достижение - в 1995 году с таким счетом был уничтожен "Ипсвич", а также успех "Лестера", который в октябре 2019 году забил девять мячей "Саутгемптону".

Английская Премьер-лига. 22-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" 9:0

Голы: Уан-Биссака 18, Рашфорд 25, Беднарек 34 аг, Кавани 39, Марсьяль 69, Мактоминей 71, Фернандеш 87 пен., Марсьяль 90, Джеймс 90+3

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу-Мактоминей, Фред-Гринвуд, Бруну Фернандеш, Рашфорд, Кавани

"Саутгемптон": Маккарти, Рэмзи, Беднарек, Стивенс, Бертранд, Армстронг, Уорд-Праус, Янкевиц, Дженепо, Адамс, Ингс

Удаление: Янкевиц, 2, Беднарек, 86 (оба "Саутгемптон")

Вашему вниманию обзор матча от телеканала Setanta Sports Ukraine.

АПЛ: положение команд

"Ман Юнайтед" набрал 44 очка и сравнялся с "Ман Сити" в турнирной таблице, у которого еще два матча в запасе.

После 21 матча "Ливерпуль" набрал 40 очков и идет в АПЛ третьим, на 4 очка отставая от лидера "Ман Сити" и на 4 очка от "Манчестер Юнайтед".

"Саутгемптон", у которого в активе 29 очков, пока занимает 12-е место.

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Автор: Будрин Артем