Португальский тренер может покинуть "горняков" в конце сезона.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин ответил на вопрос о том, принято ли решение по будущему главного тренера команды Луиша Каштру.

Об этом он сказал в эфире программы "Великий футбол".

"Можно ли говорить о будущем Каштру? Решение еще не принято", - сказал Палкин.

"Есть ли шанс, что он останется? Шансы есть всегда", - коротко ответил гендиректор "горняков".

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Напомним, контракт Каштру с "Шахтером" истекает летом и пока не был продлен.

Ранее сообщалось о том, что "горняки" ведут переговоры с итальянским специалистом Роберто де Дзерби.

Луиш Каштру: карьера в "Шахтере"

Луиш Каштру возглавил "Шахтер" летом 2019 года, сменив на посту главного тренера Паулу Фонсеку.

Под руководством португальца в первом сезоне "Шахтер" стал чемпионом Украины, на 23 очка опередив "Динамо", а также добрался до полуфинала Лиги Европы.

Во втором сезоне "горняки" уже почти потеряли шансы на чемпионский титул (отставание от "Динамо" составляет 10 очков за 4 тура до финиша), вылетели из Лиги Европы в 1/8 финала и вновь не смогли добраться до финала Кубка Украины.

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Автор: Антон Дударь