Роберто де Дзерби может сменить Луиша Каштру.

Переговоры между донецким "Шахтером" и итальянским тренером "Сассуоло" Роберто де Дзерби находятся на продвинутой стадии.

Об этом сообщает tuttomercatoweb.com.

Отмечается, что стороны вступили в переговоры несколько дней назад.

Итальянский журналист Николо Скира в Twitter также подтвердил, что "Шахтер" заинтересован в де Дзерби. Он подчеркнул, что кандидатуру итальянца продвигает директор "Шахтера" Дарио Срна.

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В услугах де Дзерби также заинтересован один из испанских клубов, а сам тренер еще не определился со своим будущим.

Напомним, контракт Луиша Каштру с "Шахтером" истечет летом. Стороны до сих пор не договорились о его продлении.

Роберто де Дзерби: что о нем известно

41-летний де Дзерби в 2013 году завершил карьеру футболиста. Он поиграл за "Наполи", "Катанию", "Брешиа" и ряд других клубов.

Карьеру тренера он начал осенью 2013 года, возглавив итальянский "Дарфо Боарио". После этого он возглавлял "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а с 2018 года работает с "Сассуоло".

Под его руководством команда занимала в Серии А 11-е и 8-е места, а в текущем чемпионате идет на восьмой строчке.

Контракт тренера с "Сассуоло" рассчитан до лета 2021 года.

Сам де Дзерби заявил, что не против поработать за пределами Италии: "Может, я захочу начать новый проект в другом месте, чтобы выйти из зоны комфорта".

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Автор: Антон Дударь