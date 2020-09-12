Мерсисайдцы не без проблем победили "Лидс".

В первом туре Английской Премьер-лиги действующий чемпион турнира "Ливерпуль" принимал "Лидс" - команду, которая повысилась в классе.

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Подопечные Юргена Клоппа одержали победу со счетом 4:3.

В составе хозяев героем поединка стал форвард Мохаммед Салах, на счету которого хет-трик. Два гола египтянин забил с пенальти. До 88-й минуты счет матча был 3:3, но именно 11-метровый от Салаха принес "Ливерпулю" три очка.

"Ливерпуль" - "Лидс" - 4:3

Голы: Салах, 4 (пенальти), 33, 88 (пенальти), ван Дейк, 20 - Харрисон, 12, Бэмфорд, 30, Клих, 66

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Матип, 89), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон (Джонс, 66), Кейта (Фабиньо, 59), Салах, Фирмино, Мане

"Лидс": Меслие, Эйлинг, Кох, Стрюйк, Даллас, Филлипс, Кошта, Эрнандес (Робертс, 62), Клих (Шаклтон, 81), Харрисон, Бэмфорд (Родриго, 62)

Предупреждение: Фирмино

АПЛ стартовала: "Ливерпуль" начал защиту титула

В прошлом сезоне мерсисайдцы набрали 99 очков и стали чемпионами Англии, опередив "Манчестер Сити" на 18 пунктов.

"Лидс Юнайтед" за тур до финиша прошлого сезона гарантировал себе выход в АПЛ из Чемпионшипа. Знаменитый клуб, который трижды выигрывал чемпионат Англии, вернулся в элиту впервые за 16 лет.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп недавно сделал неожиданное заявление о своем будущем.

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Автор: Данил Слесь