14 декабря состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Борьбу за трофей в плей-офф продолжают 32 команды.
Украину на этом этапе представляют "Шахтер" и "Динамо".
Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
"Вольфсберг" (Австрия) - "Тоттенхэм" (Англия)
"Динамо" Киев (Украина) - "Брюгге" (Бельгия)
"Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Бенфика" (Португалия) - "Арсенал" (Англия)
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия)
"Антверпен" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
Читайте такжеЛига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
"Славия" (Чехия) - "Лестер" (Англия)
"Зальцбург" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания)
"Брага" (Португалия) - "Рома" (Италия)
"Краснодар" (Россия) - "Динамо" Загреб (Хорватия)
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Байер" (Германия)
"Мольде" (Норвегия) - "Хоффенхайм" (Германия)
"Гранада" (Испания) - "Наполи" (Италия)
"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Шахтер" (Украина)
"Лилль" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды)
"Олимпиакос" (Греция) - ПСВ (Нидерланды)
Плей-офф Лиги Европы: что нужно знать
- "Шахтер" был при жеребьевке в числе сеяных команд, а "Динамо" - нет.
- В 1/16 финала не могли встретиться команды из одной группы Лиги Европы, а также представители одной национальной ассоциации. Также УЕФА разводит представителей Украины и России.
Матчи 1/16 финала будут сыграны 18 и 25 февраля. Первые поединки пройдут на полях команд, указанных первыми.
Плей-офф ЛЕ продлится до 26 мая, когда в Гданьске будет сыгран финал.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram