Лига Европы: итоги жеребьевки 1/16 финала

"Арсенал" сыграет с "Бенфикой", "МЮ" - с испанцами, а "Шахтер" и "Динамо" получили неплохой жребий.

14 декабря состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Борьбу за трофей в плей-офф продолжают 32 команды. Украину на этом этапе представляют "Шахтер" и "Динамо". Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы "Вольфсберг" (Австрия) - "Тоттенхэм" (Англия) "Динамо" Киев (Украина) - "Брюгге" (Бельгия) "Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) "Бенфика" (Португалия) - "Арсенал" (Англия) "Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия) "Антверпен" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия) Читайте такжеЛига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала "Славия" (Чехия) - "Лестер" (Англия) "Зальцбург" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания) "Брага" (Португалия) - "Рома" (Италия) "Краснодар" (Россия) - "Динамо" Загреб (Хорватия) "Янг Бойз" (Швейцария) - "Байер" (Германия) "Мольде" (Норвегия) - "Хоффенхайм" (Германия) "Гранада" (Испания) - "Наполи" (Италия) "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Шахтер" (Украина) "Лилль" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды) "Олимпиакос" (Греция) - ПСВ (Нидерланды) Плей-офф Лиги Европы: что нужно знать "Шахтер" был при жеребьевке в числе сеяных команд, а "Динамо" - нет.

В 1/16 финала не могли встретиться команды из одной группы Лиги Европы, а также представители одной национальной ассоциации. Также УЕФА разводит представителей Украины и России.

Матчи 1/16 финала будут сыграны 18 и 25 февраля. Первые поединки пройдут на полях команд, указанных первыми.

Плей-офф ЛЕ продлится до 26 мая, когда в Гданьске будет сыгран финал. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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