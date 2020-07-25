Плей-офф УПЛ за Лигу Европы: Колос с разгромом вышел в финал

Клуб из Ковалевки разбил "Днепр-1" на "Олимпийском".

"Колос" стал первым финалистом плей-офф Украинской Премьер-лиги за путевку в Лигу Европы. Матч прошел на "Олимпийском" в Киеве.

Встреча с "Днепром-1" завершилась крупной победой клуба из Ковалевки.

Отметим, что это был первый с марта матч УПЛ, который прошел со зрителями.

В финале плей-офф "Колос" 29 июля встретится с победителем пары "Александрия" - "Мариуполь".

"Колос" - "Днепр-1" - 4:1

Голы: Ориховский, 22, Антюх, 24, 50, Морозко, 87 - Волынец, 50 (автогол)

"Колос": Волынец, Зозуля, Максименко (Парамонов, 73), Гавриш, Емец, Задоя (Петров, 53), Ориховский (Д. Костышин, 73), Антюх, Смирный, Морозко, Лысенко (Бондаренко, 50)

"Днепр-1": Клищук, Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков, Вакулко (Булеца, 62), Хобленко, Когут, Ди Франко (Кравченко, 46), Коркишко (Тейлор, 46), Супряга

Предупреждения: Морозко, Задоя, Максименко, Морозко - Цуриков, Ди Франко

Напомним, по итогам 32 туров чемпионата Украины "Колос" занял шестое место, а "Днепр-1" - седьмое.

УНИАН ранее также сообщал о том, кто был признан лучшим игроком заключительного тура УПЛ.

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