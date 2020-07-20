Автор шедеврального гола признан лучшим игроком заключительного тура УПЛ (видео)
14:00, 20 июля 2020Футбол
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Удар Дмитрия Хомченовского принес "Заре" бронзовые медали чемпионата.
Хомченовский забил решающий гол сезона для Зари / фото zarya-lugansk.com
Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Хомченовский признан лучшим игроком 32-го тура Украинской Премьер-лиги, который стал последним в сезоне.
Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.
Хомченовский в голосовании экспертного совета опередил форварда "Днепра-1" Владислава Супрягу.
Полузащитник луганчан красивым дальним ударом принес команде ничью в матче с "Десной" (1:1) и бронзовые медали Премьер-лиги.
upl.ua
Лучшим тренером тура стал наставник "Колоса" Руслан Костышин - его команда сенсационно обыграла "Динамо" (2:0).
upl.ua
УНИАН ранее опубликовал все результаты заключительного тура УПЛ и список бомбардиров.
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