Автор шедеврального гола признан лучшим игроком заключительного тура УПЛ (видео)

Удар Дмитрия Хомченовского принес "Заре" бронзовые медали чемпионата.

Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Хомченовский признан лучшим игроком 32-го тура Украинской Премьер-лиги, который стал последним в сезоне.

Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.

Хомченовский в голосовании экспертного совета опередил форварда "Днепра-1" Владислава Супрягу.

Полузащитник луганчан красивым дальним ударом принес команде ничью в матче с "Десной" (1:1) и бронзовые медали Премьер-лиги.

Лучшим тренером тура стал наставник "Колоса" Руслан Костышин - его команда сенсационно обыграла "Динамо" (2:0).

УНИАН ранее опубликовал все результаты заключительного тура УПЛ и список бомбардиров.

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