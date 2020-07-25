Определился второй финалист плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы

"Мариуполь" на выезде сумел обыграть "Александрию".

"Мариуполь" стал вторым финалистом плей-офф чемпионата Украины за путевку в плей-офф. В полуфинале мариупольцы обыграли "Александрию".

Матч прошел в Александрии со зрителями - трибуны разрешили заполнить на 25%.

Павел Полегенько вывел "Мариуполь" вперед на 28-й минуте ударом с линии штрафной. Через семь минут Денис Безбородько красивым голом счет сравнял.

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Победный мяч "Мариуполь" провел на 83-й минуте - Алексей Кащук получил пас с половины поля "Мариуполя", убежал от защитника и низом отправил мяч в ворота.

Напомним, по итогам 32 туров УПЛ "Александрия" заняла в таблице пятое место, а "Мариуполь" - восьмое.

"Александрия" - "Мариуполь" - 1:2

Голы: Безбородько, 35 - Полегенько, 28, Кащук, 83

"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Дубра, Бухал, Стецьков (Пашаев, 46), Банада (Грицук, 86), Гречишкин, Ковалец, Лучкевич (Задерака, 73), Безбородько (Ситало, 73), Третьяков (Мишенко, 89)

"Мариуполь": Гальчук, Чоботенко, Яворский, Муравский (Тищенко, 46), Полегенько, Федорчук (Сагуткин, 90+5), Чех (Игнатенко, 78), Корниенко, Чурко (Кащук, 78), Мишнев, Фомин (Топалов, 90+1)

Предупреждения: Фомин, Гальчук

В финале плей-офф "Мариуполь" 29 июля сыграет с "Колосом".

Как сообщал УНИАН, "Колос" в полуфинале разгромил "Днепр-1".

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