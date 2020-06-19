Реал поддержал неизлечимо больного экс-тренера Барселоны (фото)

Футболисты мадридской команды передали сообщение специалисту перед началом поединка Ла Лиги.

Футболисты мадридского "Реала" выразили поддержку бывшему тренеру "Барселоны" Хуану Карлосу Унсуэ, у которого была диагностирована неизлечимая болезнь - боковой амиотрофический склероз (БАС).

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Перед началом матча 29-го тура Ла Лиги против "Валенсии" игроки мадридского клуба вынесли на поле футболку, на которой была нанесена надпись: "Держись, Унсуэ! Мы с тобой".

К акции присоединилась "Валенсия" - футболку держали совместно капитаны клубов Серхио Рамос и Дани Парехо.

53-летний Унсуэ, который работал в тренерском штабе "Барселоны", а также возглавлял ряд испанских клубов, накануне провел пресс-конференцию, сообщив о своем диагнозе. Лечения от БАС не существует, а смерть наступает в результате паралича и атрофии мышц.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Реал" разгромил "Валенсию" в домашнем поединке.

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