Реал не оставил шансов Валенсии и продолжил погоню за Барселоной (видео)

Мадридцы одержали вторую домашнюю победу после карантина.

Мадридский "Реал" провел второй матч после карантина в рамках 29-го тура испанской Ла Лиги.

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Подопечные Зинедина Зидана принимали "Валенсию" на пустом стадионе "Альфредо ди Стефано", который находится на базе клуба, и одержали победу со счетом 3:0.

Все голы были забиты во втором тайме - дубль оформил Карим Бензема, а еще один результативный удар на свой счет записал Марко Асенсио.

Cтоит отметить, что Бензема имеет на своем счету уже 243 гола в футболке мадридского клуба - француз по этому показателю обошел Ференца Пушкаша (242) и вышел на пятое место.

"Реал" набрал 62 очка и продолжает борьбу в чемпионской гонке с "Барселоной". Каталонцы опережают мадридцев на два пункта.

"Реал" - "Валенсия" - 3:0

Голы: Бензема, 61, 86, Асенсио, 74

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Вальверде (Асенсио, 74), Каземиро, Кроос, Модрич, Бензема, Азар (Винисиус, 82)

"Валенсия": Силлессен, Васс, Гильямон, Мангала, Гайя, Торрес (Гедеш, 59), Парехо (Коклен, 69), Кондогбия, Солер (Черышев, 69), Родриго Морено (Ли Кан Ин, 76), Гомес (Гамейро, 60)

Предупреждения: Гайя, Гильямон

Удаление: Ли Кан Ин, 89

Видеообзор матча опубликован на YouTube-канале испанской Ла Лиги.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Барселона" во втором матче после карантина обыграла "Леганес".

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