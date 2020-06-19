Реал не оставил шансов Валенсии и продолжил погоню за Барселоной (видео)
Мадридский "Реал" провел второй матч после карантина в рамках 29-го тура испанской Ла Лиги.
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Подопечные Зинедина Зидана принимали "Валенсию" на пустом стадионе "Альфредо ди Стефано", который находится на базе клуба, и одержали победу со счетом 3:0.
Все голы были забиты во втором тайме - дубль оформил Карим Бензема, а еще один результативный удар на свой счет записал Марко Асенсио.
Cтоит отметить, что Бензема имеет на своем счету уже 243 гола в футболке мадридского клуба - француз по этому показателю обошел Ференца Пушкаша (242) и вышел на пятое место.
"Реал" набрал 62 очка и продолжает борьбу в чемпионской гонке с "Барселоной". Каталонцы опережают мадридцев на два пункта.
"Реал" - "Валенсия" - 3:0
Голы: Бензема, 61, 86, Асенсио, 74
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Вальверде (Асенсио, 74), Каземиро, Кроос, Модрич, Бензема, Азар (Винисиус, 82)
"Валенсия": Силлессен, Васс, Гильямон, Мангала, Гайя, Торрес (Гедеш, 59), Парехо (Коклен, 69), Кондогбия, Солер (Черышев, 69), Родриго Морено (Ли Кан Ин, 76), Гомес (Гамейро, 60)
Предупреждения: Гайя, Гильямон
Удаление: Ли Кан Ин, 89
Видеообзор матча опубликован на YouTube-канале испанской Ла Лиги.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Барселона" во втором матче после карантина обыграла "Леганес".
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