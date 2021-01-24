Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн высказался по поводу кадров избиения 14-летнего украинца в Париже.
15 января группа вооруженных лиц на улице Парижа совершила нападение на школьников. Среди них оказался украинец Юрий Крученюк. После нападения он впал в кому и находился в реанимации с травмами различной степени тяжести. Он пришел в себя в субботу.
"Невыносимые фотографии. Сил тебе, Юрий, выздоравливай", – написал Гризманн в своем Twitter.
В этом сезоне Антуан провел 18 матчей и отметился 5-ю голами.
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