Овидиу Хацеган в этом сезоне уже дважды пересекался с украинцами.

УЕФА назначил румынского рефери Овидиу Хацегана главным арбитром матча 5-го тура Лиги наций между сборными Германии и Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Помогать ему будут соотечественники: Октавиан Шовре и Себастьян Георге будут работать на линиях, а Себастьян Колцеску - в роли резервного арбитра.

Читайте такжеВпервые в истории украинская женщина-арбитр будет судить матч Лиги наций

Со сборной Украины Хацеган ранее пересекался один раз. Это произошло в 2015 году, когда в рамках квалификации на Евро-2016 украинцы в гостях обыграли Македонию со счетом 2:0.

Хацеган также работал на матчах с участием "Шахтера" (3 победы "горняков" в трех матчах), "Металлиста" (1 победа харьковчан) и "Динамо" (1 победа, 3 ничьи и 1 поражение). Причем киевлян румын уже дважды судил в сезоне 2020-2021. Сперва он зафиксировал выездную победу "Динамо" над "Гентом" в квалификации Лиги чемпионов (2:1), а затем работал уже на матче группового этапа, в котором киевляне уступили "Ювентусу" (0:2).

Германия - Украина: перед матчем

Матч Германия - Украина пройдет 14 ноября на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге. Начало - в 21.45.

После четырех туров Германия и Украина набрали по 6 очков и занимают второе и третье места в группе D.

Встреча команд в первом круге завершилась победой сборной Германии со счетом 2:1.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь