Утверждены все города, которые будут принимать Евро-2020 в следующем году

УЕФА удалось сохранить все города, которые планировали принять поединки до переноса турнира.

Исполком УЕФА подтвердил готовность всех 12-ти городов, которые должны принять матчи чемпионата Европы, провести турнир в 2021-м году.

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Об этом сообщила пресс-служба организации.

Таким образом, континентальное первенство будет проходить в Баку, Риме, Будапеште, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Бильбао, Глазго и Дублине.

Все купленные билеты на матчи в этих городах остаются в силе. При этом у болельщиков будет возможность их вернуть.

Чемпионат Европы был перенесен на следующий год из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Сборная Украины сыграет в группе C вместе с Нидерландами и Австрией. Третий соперник команды Андрея Шевченко станет известен после плей-офф Лиги наций.

Кроме того, украинская сборная может начать проводить товарищеские матчи уже осенью. УЕФА оставил два окна для контрольных поединков национальных команд - 7-8 октября и 11-12 ноября.

УНИАН ранее сообщал о том, что стали известны места проведения Суперкубка УЕФА и еще семи еврокубковых финалов.

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