Определены места проведения Суперкубка УЕФА и еще семи еврокубковых финалов

Поединок между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом году будет принимать Венгрия.

Исполком УЕФА утвердил места проведения восьми еврокубковых финалов.

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Об этом сообщила пресс-служба организации.

Суперкубок УЕФА в этом году состоится в столице Венгрии Будапеште 24 сентября.

Стамбул, который должен был принять финал Лиги чемпионов в нынешнем сезоне, получил право провести решающий матч турнира в следующем году.

Финал ЛЧ в 2022-м примет Санкт-Петербург (Россия), в 2023-м - Мюнхен (Германия), а в 2024-м - Лондон.

Также определены места проведения финалов Лиги Европы. В следующем году это будет польский Гданьск, в 2022-м - испанская Севилья, а в 2023-м - Будапешт.

УНИАН ранее также сообщал о том, что УЕФА рассказал, как и где будет доиграна Лига чемпионов.

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