Исполнительный комитет УЕФА принял решение расширить заявки национальных сборных на Евро-2020.
Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.
Вместо традиционных 23 человек на турнир может быть заявлено 26 футболистов.
"Заявки были увеличены в порядке исключения для всех участников, чтобы команды по возможности не оказались в ситуации, когда им не хватает игроков в некоторых матчах из-за того, что футболисты сдали положительные тесты на COVID-19 и вынуждены отбывать карантин согласно правилам официальных инстанций", - объяснили свое решение в УЕФА.
УЕФА разрешил вносить изменения в заявки в период с 1 июня до первого матча команды на Евро-2020 в случае тяжелой травмы игрока или заражении коронавирусом.
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По ходу турнира в общей заявке можно будет заменить вратаря, даже если у команды еще будут оставаться один или два голкипера.
При этом подчеркивается, что в заявке на одну конкретную игру по-прежнему может быть только 23 футболиста, включая трех вратарей.
Евро-2020: что нужно знать
- Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".
- В 2021 году турнир должен стартовать 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.
- Окончательный состав всех групп стал известен в ноябре 2020 года после того, как были сыграны стыковые матчи.
- Сборная Украины на групповом этапе сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.
- Уже известно, что матчи Евро-2020 пройдут со зрителями. При этом УЕФА объявил о замене двух городов, принимающих турнир.
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