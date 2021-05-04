Каждая сборная сможет взять на турнир 26 футболистов.

Исполнительный комитет УЕФА принял решение расширить заявки национальных сборных на Евро-2020.

Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Вместо традиционных 23 человек на турнир может быть заявлено 26 футболистов.

"Заявки были увеличены в порядке исключения для всех участников, чтобы команды по возможности не оказались в ситуации, когда им не хватает игроков в некоторых матчах из-за того, что футболисты сдали положительные тесты на COVID-19 и вынуждены отбывать карантин согласно правилам официальных инстанций", - объяснили свое решение в УЕФА.

УЕФА разрешил вносить изменения в заявки в период с 1 июня до первого матча команды на Евро-2020 в случае тяжелой травмы игрока или заражении коронавирусом.

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По ходу турнира в общей заявке можно будет заменить вратаря, даже если у команды еще будут оставаться один или два голкипера.

При этом подчеркивается, что в заявке на одну конкретную игру по-прежнему может быть только 23 футболиста, включая трех вратарей.

Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".

В 2021 году турнир должен стартовать 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.

Окончательный состав всех групп стал известен в ноябре 2020 года после того, как были сыграны стыковые матчи.

Сборная Украины на групповом этапе сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Уже известно, что матчи Евро-2020 пройдут со зрителями. При этом УЕФА объявил о замене двух городов, принимающих турнир.

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Автор: Антон Дударь