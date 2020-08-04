"Счастливы вместе": известный украинский футболист женился на гражданке России (фото)

Спортсмен во второй раз создал семью.

Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев женился во второй раз.

Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

В прошлом Селезнев был женат, но развелся со своей супругой Аллой. У пары остался сын Руслан. Новой избранницей спортсмена стала гражданка России Екатерина Белова.

"Счастливы вместе", - написал Селезнев, добавив фото с церемонии.

35-летний Евгений Селезнев выступает в чемпионате Турции за "Бурсаспор". С 2018 года он не вызывался в сборную Украины.

УНИАН ранее сообщал о том, что Селезнев планирует закончить карьеру в Украине.

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