цей матеріал доступний українською

"Счастливы вместе": известный украинский футболист женился на гражданке России (фото)

20:59, 04 августа 2020
Футбол
212 0
Селезнев живет в Турции / фото twitter.com/bursasporsk

Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

В прошлом Селезнев был женат, но развелся со своей супругой Аллой. У пары остался сын Руслан. Новой избранницей спортсмена стала гражданка России Екатерина Белова.

"Счастливы вместе", - написал Селезнев, добавив фото с церемонии.

фото instagram.com/e_seleznev

35-летний Евгений Селезнев выступает в чемпионате Турции за "Бурсаспор". С 2018 года он не вызывался в сборную Украины.

УНИАН ранее сообщал о том, что Селезнев планирует закончить карьеру в Украине.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter