"Счастливы вместе": известный украинский футболист женился на гражданке России (фото)
20:59, 04 августа 2020Футбол
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Спортсмен во второй раз создал семью.
Селезнев живет в Турции / фото twitter.com/bursasporsk
Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев женился во второй раз.
Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.
В прошлом Селезнев был женат, но развелся со своей супругой Аллой. У пары остался сын Руслан. Новой избранницей спортсмена стала гражданка России Екатерина Белова.
"Счастливы вместе", - написал Селезнев, добавив фото с церемонии.
фото instagram.com/e_seleznev
35-летний Евгений Селезнев выступает в чемпионате Турции за "Бурсаспор". С 2018 года он не вызывался в сборную Украины.
УНИАН ранее сообщал о том, что Селезнев планирует закончить карьеру в Украине.
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