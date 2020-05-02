"Есть желание побить рекорд": футболист Селезнев планирует закончить карьеру в Украине

Евгений Селезнев хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.

Украинский нападающий Евгений Селезнев заявил о том, что планирует завершить карьеру на родине.

35-летний Селезнев заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. На данный момент у нападающего 111 голов в украинском первенстве. До рекорда ему остается забить 14 мячей.

"Не вижу смысла говорить о "Днепре". Тем более, что того "Днепра" уже, наверное, не будет. Это тот же город, но не те же болельщики. "Днепр" - это "Днепр", а "Днепр-1" - это другая команда. Но мне бы хотелось вернуться. У каждого своя позиция, но для меня важна ностальгия, атмосфера и желание побить рекорд. Я закончу в Украине, 100%. Я хочу вписать свое имя в историю, поэтому держу себя в форме", - цитирует Селезнева Tribuna.com.

Читайте также"Каждый конец - это новое начало": экс-форвард сборной Украины опубликовал пост в сети о завершении карьеры

"Я разговаривал с Григорием Козловским (президентом "Руха" - Прим.), мне есть где закончить. Дело даже не в команде, а в личных амбициях - хочу установить рекорд. Хоть "Темп" Шепетовка. Но лучше команда, которая борется за высокие места. Дело также не стоит в деньгах, дело в моих амбициях", - добавил форвард.

Он также сказал, что турецкий "Бурсаспор" предлагает ему остаться в клубе.

Напомним, в Украине Селезнев играл за "Шахтер", киевский "Арсенал" и "Днепр".

УНИАН также сообщал о том, что Селезнев назвал ошибкой свой трансфер в российский клуб.