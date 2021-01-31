Евгений Селезнев недолго выступал за "Колос"

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев больше не является игроком "Колоса" из Ковалевки.

Об этом в Twitter сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

По его словам, Селезнева выгнали из команды из-за "грубого нарушения режима".

"После выходки форварда тренер Костышин поставил вопрос ребром. Как следствие - игрока отчислили из команды", - написал Бурбас.

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Он также отметил, что 35-летний Селезнев уже покинул расположение "Колоса" на сборе в Турции и направился в Киев.

Интересно, что накануне Селезнев рассказал о том, что ждет встречи в Турции со своим другом Артемом Милевским. "Если увидимся, то Украина потеряет еще двух футболистов", - говорил Селезнев. Правда, добавил, что у них нет в планах напиваться: "Нет, мы изменились. Он сильно правильный стал, как и я".

Евгений Селезнев: возвращение в Украину

Селезнев подписал контракт с "Колосом" 2 сентября 2020 года. Он вернулся в Украину после четырех лет выступлений в Турции и Испании.

Селезнев заявил, что его цель в Украине - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола).

В составе "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, в которых забил 5 голов (все - с пенальти).

На данный момент на его счету 116 голов в чемпионатах Украины.

За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском. Позже Селезнев прокомментировал этот конфликт.

Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором оскорбил болельщиков из-за своего прозвища "Кормилец".

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Автор: Антон Дударь