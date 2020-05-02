"Надо было думать": экс-форвард сборной Украины назвал ошибкой переход в российский клуб

Евгений Селезнев жалеет о своем трансфере в "Кубань".

Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев, который выступает за турецкий "Бурсаспор", заявил, что жалеет о своем трансфере в российскую "Кубань" в 2016 году.

Слова Селезнева приводит Tribuna.com.

"Это был мой выбор. Или я должен перед кем-то отчитываться, куда мне уходить? Я сам делаю выбор и сам за него отвечаю. Давайте не будем о "Кубани", это одна из самых больших моих ошибок в жизни. Надо было думать головой".

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Селезнев также вспомнил, как в Украине реагировали на его трансфер в российский клуб:

"Просто были вот эти приколы про "семью кормить", обвинения некоторых людей, что я не украинец, что семью на Майдане расстреляют. Попробуй, расстреляй. За что? За то, что мне надо было деньги достать? За то, что у меня полтора миллиона нет? Я иногда начинаю чуть заводиться, это не совсем правильно. Но мне никто не может сказать слово, что я не украинец. Я больше украинец, чем половина украинцев".

Напомним, Селезнев провел в "Кубани" полсезона, после чего расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Селезнев на карантине занялся стрельбой из лука.