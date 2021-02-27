Унаи Эмери сказал очень теплые слова о своем коллеге.

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери рассказал о своих впечатлениях от жеребьевки и прокомментировал будущий поединок 1/8 Лиги Европы против киевского "Динамо".

Слова испанца приводит официальный сайт "Вильярреала".

"Динамо" - это команда, которая попала в турнир из Лиги чемпионов. Ее тренирует Мирча Луческу, на которого все равняются. Это серьезный оппонент, у нас будет отличный поединок", - считает 49-летний специалист.

"Мы очень рады Лиге Европы, но нам нужно двигаться шаг за шагом, сейчас нужно сосредоточиться на Ла Лиге. Чемпионат Испании является нашим приоритетом. Мы хотим далеко пройти в ЛЕ, но самое главное - хорошо выступить в 38 матчах Ла Лиги. Нам предстоит сыграть против лидера "Атлетико", который редко проигрывает. Это прекрасная возможность", - добавил специалист.

Заметим, что испанец тренировал хавбека "Шахтера" Евгения Коноплянку во времена его каденции в "Севилье". Также Эмери 4 раза играл в финале Лиги Европы и трижды завоевывал этот кубок.

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"Шахтер" и "Динамо" в плей-офф Лиги Европы: главное

И "Шахтер", и "Динамо" оказались в плей-офф Лиги Европы после вылета из Лиги чемпионов.

"Горняки" в 1/16 финала по сумме двух встреч прошли тель-авивский "Маккаби" - 2:0 и 1:0.

"Динамо" в первом раунде плей-офф ЛЕ удалось обыграть "Брюгге" - 1:1 и 1:0.

"Динамо" и "Шахтер" вместе пробились в 1/8 финала Лиги Европы впервые с сезона 2008-2009 - тогда турнир еще назывался Кубком УЕФА.

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал "Динамо" и "Шахтеру" встретиться в финале Лиги Европы.

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Автор: Будрин Артем