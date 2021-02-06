Киевское "Динамо" провело четвертый контрольный матч на сборе в Турции. Подопечные Мирчи Луческу сыграли против македонской "Шкендии-79.
Матч завершился минимальной победой "Динамо".
Победный гол в концовке встречи забил Богдан Леднев, который отличился ударом в касание после паса Александра Андриевского.
"Динамо" - "Шкендия-79" - 1:0
Гол: Леднев, 85
"Динамо": Нещерет (Бойко, 46), Кендзера (Караваев, 62), Попов (Сирота, 79), Забарный, Миколенко (Сидклей, 77), Сидорчук (Шепелев, 62), Буяльский, Шапаренко (Андриевский, 62), Родригес (де Пена, 62), Цыганков (Леднев, 77), Беседин (Супряга, 62)
YouTube-канал "Динамо" опубликовал полное видео матча.
Подготовка "Динамо" ко второй части сезона: что нужно знать
- "Динамо" вышло из отпуска 11 января. Первый сбор команды прошел в ОАЭ с 15 по 25 января.
- Киевляне провели три контрольных матча на первых сборах. Сперва "Динамо" уступило "Легии" (0:2), затем одолело солигорский "Шахтер" (2:0), а в третьем поединке не смогло обыграть сборную Иордании.
- На втором сборе у "Динамо" запланировано пять контрольных матчей. Первый спарринг против "Лудогорца" киевляне проиграли со счетом 2:1, затем на последних минутах "Динамо" вырвало победу у чемпиона Грузии, а в третьем матче динамовцы не смогли обыграть софийский ЦСКА.
- В заключительном матче на сборах "Динамо" 8 февраля сыграет с БАТЭ.
- Возобновить сезон "Динамо" предстоит 13 февраля матчем УПЛ. А 18 февраля киевляне проведут первую встречу с "Брюгге" в плей-офф Лиги Европы.
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