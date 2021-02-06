Гол Богдана Леднева оказался решающим в матче.

Киевское "Динамо" провело четвертый контрольный матч на сборе в Турции. Подопечные Мирчи Луческу сыграли против македонской "Шкендии-79.

Матч завершился минимальной победой "Динамо".

Победный гол в концовке встречи забил Богдан Леднев, который отличился ударом в касание после паса Александра Андриевского.

"Динамо" - "Шкендия-79" - 1:0

Гол: Леднев, 85

"Динамо": Нещерет (Бойко, 46), Кендзера (Караваев, 62), Попов (Сирота, 79), Забарный, Миколенко (Сидклей, 77), Сидорчук (Шепелев, 62), Буяльский, Шапаренко (Андриевский, 62), Родригес (де Пена, 62), Цыганков (Леднев, 77), Беседин (Супряга, 62)

YouTube-канал "Динамо" опубликовал полное видео матча.

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Автор: Антон Дударь