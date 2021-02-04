Киевское "Динамо" провело третий контрольный матч на сборах в Турции.
Подопечные Мирчи Луческу сыграли вничью с софийским ЦСКА-1948.
В составе "Динамо" отличились Виктор Цыганков и Карлос де Пена. В первом тайме мог забить Виталий Буяльский, но он не реализовал пенальти.
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"Динамо" - ЦСКА-1948 София - 2:2
Голы: Цыганков, 30, де Пена, 62 (с пенальти) - Топузов, 46, Бастунов, 82
"Динамо" (1-й тайм): Нещерет, Караваев, Забарный, Сирота, Миколенко, Шепелев, Андриевский, Цыганков, Буяльский, Дуэлунд, Ванат
"Динамо" (2-й тайм): Бущан, Кендзера, Шабанов, Попов, Сидклей, Сидорчук, Андриевский (В.Волошин, 68), Родригес, Леднев, де Пена, Супряга (Русин, 87).
Официальный YouTube-канал "Динамо" опубликовал полное видео матча.
Подготовка "Динамо" ко второй части сезона: что нужно знать
- "Динамо" вышло из отпуска 11 января. Первый сбор команды прошел в ОАЭ с 15 по 25 января.
- Киевляне провели три контрольных матча на первых сборах. Сперва "Динамо" уступило "Легии" (0:2), затем одолело солигорский "Шахтер" (2:0), а в третьем поединке не смогло обыграть сборную Иордании.
- На втором сборе у "Динамо" запланировано пять контрольных матчей. Первый спарринг против "Лудогорца" киевляне проиграли со счетом 2:1, а затем на последних минутах "Динамо" вырвало победу у чемпиона Грузии.
- Возобновить сезон "Динамо" предстоит 13 февраля матчем УПЛ. А 18 февраля киевляне проведут первую встречу с "Брюгге" в плей-офф Лиги Европы.
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