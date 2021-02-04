Киевляне продолжают подготовку к возобновлению сезона.

Киевское "Динамо" провело третий контрольный матч на сборах в Турции.

Подопечные Мирчи Луческу сыграли вничью с софийским ЦСКА-1948.

В составе "Динамо" отличились Виктор Цыганков и Карлос де Пена. В первом тайме мог забить Виталий Буяльский, но он не реализовал пенальти.

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"Динамо" - ЦСКА-1948 София - 2:2

Голы: Цыганков, 30, де Пена, 62 (с пенальти) - Топузов, 46, Бастунов, 82

"Динамо" (1-й тайм): Нещерет, Караваев, Забарный, Сирота, Миколенко, Шепелев, Андриевский, Цыганков, Буяльский, Дуэлунд, Ванат

"Динамо" (2-й тайм): Бущан, Кендзера, Шабанов, Попов, Сидклей, Сидорчук, Андриевский (В.Волошин, 68), Родригес, Леднев, де Пена, Супряга (Русин, 87).

Официальный YouTube-канал "Динамо" опубликовал полное видео матча.

Подготовка "Динамо" ко второй части сезона: что нужно знать

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Автор: Антон Дударь