Киевское "Динамо" провело пятый матч в 2021 году - команда Мирчи Луческу в контрольном поединке на сборе в Турции встречалась с грузинским "Динамо".
Матч завершился победой вице-чемпионов Украины со счетом 1:0.
Единственный и победный гол забил полузащитник киевлян Виталий Буяльский. Он реализовал пенальти в компенсированное арбитром время второго тайма.
У киевлян пропускали игру из-за травм Беньямин Вербич, Тудор Белуце, Александр Тимчик.
"Динамо" по традиции провело каждый из таймов разными составами.
"Динамо Киев" - "Динамо Тбилиси" - 1:0
Голы: Буяльский (92, пен.)
"Динамо" 1-й тайм: Бойко – Сидклей, Сирота, Забарный, Караваев – Шепелев, Шапаренко, Леднев, Дуэлунд – Русин (Ванат, 37), Супряга.
"Динамо" 2-й тайм: Нещерет – Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера – Сидорчук, де Пена, Буяльский, Шапаренко (В. Волошин, 87), Родригес (Волошин Н, 90+3) – Беседин (Ванат, 80).
Вашему вниманию гол Буяльского с You-Tube-канала "Динамо".
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Подготовка "Динамо" ко второй части сезона: что нужно знать
- "Динамо" вышло из отпуска 11 января. Первый сбор команды прошел в ОАЭ с 15 по 25 января.
- Киевляне провели три контрольных матча на первых сборах. Сперва "Динамо" уступило "Легии" (0:2), затем одолело солигорский "Шахтер" (2:0), а в третьем поединке не смогло обыграть сборную Иордании.
- На втором сборе у "Динамо" запланировано пять контрольных матчей. Первый спарринг против "Лудогорца" киевляне проиграли со счетом 2:1.
- Возобновить сезон "Динамо" предстоит 13 февраля матчем УПЛ. А 18 февраля киевляне проведут первую встречу с "Брюгге" в плей-офф Лиги Европы.
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