Киевляне продолжают подготовку к весенней части сезона.

Киевское "Динамо" провело пятый матч в 2021 году - команда Мирчи Луческу в контрольном поединке на сборе в Турции встречалась с грузинским "Динамо".

Матч завершился победой вице-чемпионов Украины со счетом 1:0.

Единственный и победный гол забил полузащитник киевлян Виталий Буяльский. Он реализовал пенальти в компенсированное арбитром время второго тайма.

У киевлян пропускали игру из-за травм Беньямин Вербич, Тудор Белуце, Александр Тимчик.

"Динамо" по традиции провело каждый из таймов разными составами.

"Динамо Киев" - "Динамо Тбилиси" - 1:0

Голы: Буяльский (92, пен.)

"Динамо" 1-й тайм: Бойко – Сидклей, Сирота, Забарный, Караваев – Шепелев, Шапаренко, Леднев, Дуэлунд – Русин (Ванат, 37), Супряга.

"Динамо" 2-й тайм: Нещерет – Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера – Сидорчук, де Пена, Буяльский, Шапаренко (В. Волошин, 87), Родригес (Волошин Н, 90+3) – Беседин (Ванат, 80).

Вашему вниманию гол Буяльского с You-Tube-канала "Динамо".

Подготовка "Динамо" ко второй части сезона: что нужно знать

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Автор: Будрин Артем