В Киеве состоится очередное всеукраинское дерби.

8 ноября в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет центральный матч тура - классическое дерби между "Динамо" и "Шахтером".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Динамо - Шахтер.

Динамо - Шахтер: где смотреть матч

Начало поединка - в 17.00.

В нынешнем сезоне команды уже провели один матч - это был Суперкубок Украины. "Динамо" в дебютной игре под руководством Мирчи Луческу праздновало победу со счетом 3:1.

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Всего между собой в чемпионате Украины гранды встречались 65 раз. У каждой команды - по 24 победы, а еще 17 раз матчи завершались вничью.

"Шахтер" уже пережил вспышку коронавируса, а в "Динамо" проблема с заболевшими в самом разгаре. К большой группе основных игроков накануне присоединился нападающий Владислав Супряга.

После восьми туров "Динамо" остается лидером чемпионата Украины и опережает "Шахтер" на 4 очка.

Судить игру будет женская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль.

УПЛ, 9-й тур

Динамо - Шахтер

Онлайн видео трансляция матча

"2+2"

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Автор: УНИАН