В лагере бельгийской команды вспышка COVID-19.

Накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо" главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман и все его помощники получили положительные тесты на COVID-19.

Об этом сообщает официальный сайт "Брюгге".

В дополнение, коронавирусную инфекцию обнаружили у нескольких футболистов - Ханса Ванакена, Матея Митровича и Стефано Денсвила.

Наставником "Брюгге" в матче с "Динамо" будет тренер молодежной команды "Брюгге" U-23 Рик де Мил.

Заметим, что украинец Эдуард Соболь не инфицирован коронавирусом, но пропустит матч из-за дисквалификации. Левый защитник сборной Украины получил красную карточку в 6-м туре Лиги чемпионов, где "Брюгге" играл на выезде против "Лацио".

Игра запланирована в Киеве на 18 февраля и начнется в 19:55.

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"Динамо" - "Брюгге": что нужно знать

Матч 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Брюгге" пройдут 18 и 25 февраля. Первая встреча состоится в Киеве.

"Брюгге" является чемпионом Бельгии 2019-2020. Турнир был завершен досрочно из-за коронавируса. После 29 туров "Брюгге" на 25 очков опережал ближайшего преследователя.

В Лиге чемпионов "Брюгге" стартовал сразу с группового этапа. Команда набрала 8 очков и заняла третье место в группе с "Боруссией" Дортмунд, "Лацио" и "Зенитом".

"Динамо" пробилось в групповой этап ЛЧ, пройдя в квалификации турнира АЗ и "Гент". На групповом этапе киевляне стали третьими, набрав 4 очка в группе с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем".

В прошлом сезоне "Динамо" и "Брюгге" пересеклись в третьем раунде квалификации ЛЧ. Тогда по сумме двух встреч дальше прошел бельгийский клуб (1:0, 3:3), после чего с "Динамо" был уволен Александр Хацкевич.

Легионер "Динамо" рассказал о настроении взять реванш у"Брюгге".

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Автор: Будрин Артем