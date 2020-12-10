Денис Попов забил победный гол в матче с "Ференцварошем".

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов включен в символическую сборную 6-го тура Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный Twitter Лиги чемпионов.

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В матче против "Ференцвароша" Попов забил гол, который принес "Динамо" победу (1:0) и путевку в плей-офф Лиги Европы.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Натан Аке ("Ман Сити"), Денис Попов ("Динамо"), Никлас Зюле ("Бавария"), Марио Эрмосо ("Атлетико"), Анхелиньо ("РБ Лейпциг"), Рюд Вормер ("Брюгге"), Янник Феррейра-Караско ("Атлетико), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Неймар (ПСЖ).

Лига чемпионов 2020-2021: главное

Групповой этап ЛЧ 2020-2021 проходил в формате игр дома и на выезде с 20 октября по 9 декабря. По его итогам определились участники плей-офф.

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоится 14 декабря.

Плей-офф ЛЧ пройдет с 16 февраля по 29 мая - в этот день в Стамбуле состоится финальный матч.

Украину на групповом этапе ЛЧ представляли "Динамо" и "Шахтер". И киевляне, и "горняки" заняли третьи места в своих группах и весной сыграют в Лиге Европы.

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Автор: Антон Дударь