"Динамо" в родных стенах одолело "Ференцварош", одержав первую победу на групповом этапе ЛЧ.

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве играло против венгерского "Ференцвароша". Подопечные Луческу одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Игроки "Динамо" начали поединок без особой атакующей инициативы и играли сугубо по устраивающему их счету. Как следствие, первая половина тайма прошла без особого преимущества одной из команд: киевляне не были особо активными в атаке, но и соперника к своим воротам не подпускали.

На 24-й минуте первый хороший момент создали игроки "Ференцвароша": подопечные Реброва перехватили мяч в центре поля, Нгуэн вышел на ударную позицию и пробивал в верхний угол ворот, но промахнулся.

В середине тайма два предупреждения заработали динамовцы: поочередно "отличились" де Пена и Гармаш. А на 38-й минуте вновь опасный момент организовал "Ференцварош". Динамовцы потеряли мяч, последовала передача на украинца Зубкова, который оказался с мячом на линии вратарской. Игрок пробросил мяч мимо Бущана, но Попов и Забарный на пару вмешались в эпизод и отвели угрозу от ворот.

Оставшаяся часть первого тайма прошла в обоюдной борьбе: гости подали еще несколько угловых, а в концовке тайма "горчичник" заработал игрок "Ференцвароша" Лайдуни.

Второй тайм начался в подобном ключе: команды много боролись в основном в центре поля. А на 55-й минуте вновь мог забивать "Ференцварош": все тот же Зубков вывел Нгуэна на ударную позицию в штрафной "Динамо", но форвард пробил низом прямо в Бущана.

По истечению 2/3 матча киевляне вышли вперед: Де Пена подал со штрафного с левого фланга, Кендзера продлил дальше, а Попов замкнул ударом головой в дальний угол. Тут же могли сравнивать счет гости, однако Бущан добрался до мяча после опасного удара в нижний угол ворот.

В следующие минуты гости пытались атаковать, но "Динамо" продолжало уверенно оборонять свои владения. В средине второго тайма тренеры обменялись заменами, освежив игру своих команд.

На 77-й минуте все тот же Зубков бил по воротам: но мяч прошел в сантиметрах от стойки ворот Бущана. После этого Ребров бросил в бой последние резервы для усиления атаки, сделав еще одну двойную замену, ведь команде надо было забивать дважды.

На 87-й минуте киевляне могли "закрывать игру", но у вышедшего на замену Леднева не получился прицельным удар из-за пределов штрафной.

В оставшееся время гости пытались забить, но несколько их ударов пришлись в "молоко".

Динамо - Ференцварош - 1:0

Гол: Попов, 60

"Динамо": Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук (Андриевский, 90+2), Шапаренко, Гармаш (Шепелев, 70), Цыганков (Леднев, 85), де Пена (Супряга, 70), Вербич (Родригес, 85)

"Ференцварош": Дибус, Ловренчич (Ботка, 80), Блажич, Двали, Хайстер, Сомалиа, Харатин (Исаэл, 73), Ляйдуни, Узуни (Батурина, 73), Зубков (Мак, 80), Нгуэн

Предупреждения: де Пена, Гармаш - Ляйдуни, Блажич, Исаэл

Динамо - Ференцварош: итоги матча

После шести туров у "Динамо" в активе 4 очка, а у "Ференцвароша" - 1 очко. В последнем туре "Динамо" и "Ференцварош" в очном противостоянии решали судьбу третьего места и путевки в Лигу Европы.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Динамо - Ференцварош".

В первом круге "Ференцварош" и "Динамо" сыграли вничью 2:2.

Динамо выступало на групповом этапе Лиги чемпионов впервые за четыре года

В плей-офф Лиги Европы "Динамо" сыграет впервые с сезона 2018-2019.

Соперник киевлян по плей-офф ЛЕ определится в ходе жеребьевки 14 декабря.

Защитник Денис Попов забил свой дебютный гол в еврокубках.

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Автор: Олег Давыгора