Мюнхенцы первыми пропустили, однако смогли изменить ход поединка.

24 сентября на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште прошел поединок за Суперкубок УЕФА между немецкой "Баварией" и испанской "Севильей".

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Чемпион Германии одержал победу со счетом 2:1 и завоевал трофей.

Испанцы считались аутсайдерами поединка, но смогли первыми выйти вперед. На 13-й минуте Окампос уверенно реализовал пенальти, который заработал Ракитич - экс-плеймейкера "Барселоны" сбил Алаба в штрафной.

"Бавария" продолжила контролировать мяч и уже на 34-й минуте сравняла счет: Мюллер сделал заброс в штрафную на Левандовски, а поляк скинул мяч под удар Горецки, который не промахнулся - 1:1.

На старте второго тайма "Бавария" смогла забить, когда Левандовски обыгрался с Мюллером и отправил мяч в пустые ворота. Однако в итоге арбитр не засчитал гол после подсказки VAR. В дальнейшем "Севилья" лишь изредка шла вперед, а "Бавария" старалась атаковать методично и без лишней спешки.

Тем не менее, главный шанс забить в концовке был именно у испанцев: Эн-Несири в контратаке вышел один на один, но не смог переиграть Нойера.

Игра перешла в овертаймы, в которых испанцы выглядели уставшими и пропустили решающий гол на 104-й минуте: Буну отбил перед собой удар Алабы, а на добивании головой точно пробил Хави Мартинес - 2:1.

"Бавария" - "Севилья" - 2:1

Голы: Горецка, 34, Мартинес, 104 - Окампос, 13 (с пенальти)

"Бавария": Нойер, Павар, Зюле, Алаба (Боатенг, 112), Эрнандес (Мартинес, 99), Киммих, Горецка (Дэвис, 99), Гнабри, Мюллер, Сане (Толиссо, 70), Левандовски

"Севилья": Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро, Хордан (Васкес, 94), Фернандо, Ракитич (Торрес, 56), Сусо (Гудель, 73), де Йонг (Эн-Несири, 56), Окампос

Предупреждения: Алаба, Эрнандес - Хордан, Кунде, Фернандо, Эскудеро

Суперкубок УЕФА: главное

Матч проходил с болельщиками на трибунах. Стадион был заполнен на 30 процентов.

Мюнхенцы получили право побороться за Суперкубок УЕФА после победы в финале Лиги чемпионов над ПСЖ со счетом 1:0. "Севилья" выиграла Лигу Европы, одолев "Интер" (3:2) в решающем поединке.

"Бавария" во второй раз в своей истории выиграла трофей. Первый Суперкубок УЕФА мюнхенцы завоевали в 2013-м году, а еще в трех матчах проигрывали.

"Севилья" в шестой раз боролась за Суперкубок УЕФА. Испанский клуб лишь однажды выиграл трофей в 2006-м году.

Команды провели между собой третий матч. Прошлые два состоялись в четвертьфинале Лиги чемпионов 2017-2018. Тогда "Бавария" победила на выезде - 2:1, а в Германии была зафиксирована ничья - 0:0.

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Автор: Данил Слесь