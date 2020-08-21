Севилья в шестой раз в истории выиграла Лигу Европы (фото)

В результативном финале "Севилья" обыграла итальянский "Интер".

В немецком Кельне состоялся финальный матч Лиги Европы 2019-2020, в котором встречались испанская "Севилья" и итальянский "Интер".

Победителем турнира стала "Севилья", которая одержала победу со счетом 3:2.

В первом тайме команды забили четыре гола на двоих. "Интер" быстро открыл счет - Ромелу Лукаку заработал пенальти и сам же его реализовал. Но "Севилья" не заставила долго ждать с ответом - Люк де Йонг отличился ударом в падении головой после навеса Хесуса Наваса.

На 33-й минуте де Йонг оформил дубль - вновь забил головой, на этот раз после подачи со стандарта. Но "Интер" моментально отыгрался, и тоже после удара со штрафного - точный удар головой нанес Диего Годин.

"Севилья" вновь вышла вперед на 74-й минуте - Диего Карлос нанес удар через себя, и мяч, который, похоже, летел мимо ворот, оказался в сетке от ноги Лукаку. Этот мяч оказался победным.

"Севилья" - "Интер" - 3:2

Голы: де Йонг, 12, 33, Диего Карлос, 74 - Лукаку, 5 (с пенальти), Годин, 35

"Севилья": Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос (Гудель, 85), Регилон, Жордан, Фернандо, Банега, Окампос (Мунир, 70), Сусо (Васкес, 78), де Йонг (Эн-Несири, 84)

"Интер": Ханданович, Годин (Кандрева, 90), де Врей, Бастони, д'Амброзио (Мозес, 78), Янг, Гальярдини (Эриксен, 78), Брозович, Барелла, Мартинес (Алексис Санчес, 78), Лукаку

Предупреждения: Диего Карлос, 4, Банега, 45 - Барелла, 41, Бастони, 55, Гальярдини, 73

Финал Лиги Европы: итоги

"Севилья" выиграла Лигу Европы/Кубок УЕФА в шестой раз в истории и является рекордсменом по этому показателю. Ранее она побеждала в турнире в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах.

"Севилья" выиграла в шестом из шести финалов Лиги Европы/Кубка УЕФА.

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги выиграл свой первый трофей в клубной карьере.

"Интер" в пятый раз играл в финале турнира и во второй раз потерпел поражение.

В "Финале восьми" Лиги Европы "Интер" прошел "Байер" (2:1) и разгромил "Шахтер" со счетом 5:0, а "Севилья" обыграла "Вулверхэмптон" (1:0) и "Манчестер Юнайтед" (2:1).

"Финал восьми" Лиги Европы проходил с 10 по 21 августа в Германии - в таком формате победитель турнира определялся впервые.

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Автор: Антон Дударь